Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır Van Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Van Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 09:35 Son Güncelleme: 2.10.2022 09:35

Diyarbakır Van Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Van Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Diyarbakır ve Van şehirleri, Türkiye'nin doğusunun önemli iki merkezidir. Turistik bölgelerin yoğun olması ve ticari faaliyetlerin yoğunluğu nedeniyle bu bölgelere sıkça yolculuk yapılır. Diyarbakır Van arası kaç km sorusunun araştırarak bölgeye yapacağınız seyahatin planlamasını yapabilirsiniz. Özel araçla, uçakla, otobüsle Van Diyarbakır arası kaç km, Diyarbakır Van kaç saat sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Diyarbakır Van Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Van Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Diyarbakır Van arası kaç km sorusuna cevap aranırken yolculuk yapacağınız vasıtanın özelliklerini de düşünmeniz gerekir. Yol güzergâhının özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, özel araç ya da otobüs yolculuğunun daha uygun olduğu görülür. Uygun bir tercih olmasa da uçakla yolculuğu da düşünebilirsiniz. Özel araçla, uçakla, otobüsle Van Diyarbakır arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Özel Araçla Diyarbakır Van Arası Kaç Saat Sürer?

Diyarbakır Van arası 364 km'dir. Batman ve Tatvan üzerinden kendinize bir güzergâh belirleyerek bu yolculuğu özel aracınızla yapabilirsiniz. Yapacağınız yolculuk, normal şartlarda 4 saat 50 dakika civarında sürecektir.

Otobüsle Van Diyarbakır Arası Kaç Saat Sürer?

Van'dan Diyarbakır'a hemen her gün otobüs seferi düzenlenir. Otobüs firmaları farklı güzergâhları takip ederek seyahat planı yapabilir. Özel araç güzergahı baz alındığında otobüslerin sefer süresi 5 saat 30 dakika civarında sürecektir.

Uçakla Van Diyarbakır Arası Kaç Saat Sürer?

Uçak, her ne kadar hızlı bir ulaşım aracı olsa da her şehir merkezine direkt uçuş planı yapılmaz. Van ile Diyarbakır arasında da direkt uçuş yoktur. İki merkez arasındaki uçuşlar Ankara ya da İstanbul aktarmalıdır. Bu nedenle Van'dan Diyarbakır'a gitmek için uçak kullanımı doğru bir tercih değildir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
MOTORİN BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, motorin, mazot benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?
Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır Van Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Van Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA