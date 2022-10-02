Diyarbakır Van Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Van Diyarbakır Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Diyarbakır Van arası kaç km sorusuna cevap aranırken yolculuk yapacağınız vasıtanın özelliklerini de düşünmeniz gerekir. Yol güzergâhının özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, özel araç ya da otobüs yolculuğunun daha uygun olduğu görülür. Uygun bir tercih olmasa da uçakla yolculuğu da düşünebilirsiniz. Özel araçla, uçakla, otobüsle Van Diyarbakır arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Özel Araçla Diyarbakır Van Arası Kaç Saat Sürer?

Diyarbakır Van arası 364 km'dir. Batman ve Tatvan üzerinden kendinize bir güzergâh belirleyerek bu yolculuğu özel aracınızla yapabilirsiniz. Yapacağınız yolculuk, normal şartlarda 4 saat 50 dakika civarında sürecektir.

Otobüsle Van Diyarbakır Arası Kaç Saat Sürer?

Van'dan Diyarbakır'a hemen her gün otobüs seferi düzenlenir. Otobüs firmaları farklı güzergâhları takip ederek seyahat planı yapabilir. Özel araç güzergahı baz alındığında otobüslerin sefer süresi 5 saat 30 dakika civarında sürecektir.

Uçakla Van Diyarbakır Arası Kaç Saat Sürer?

Uçak, her ne kadar hızlı bir ulaşım aracı olsa da her şehir merkezine direkt uçuş planı yapılmaz. Van ile Diyarbakır arasında da direkt uçuş yoktur. İki merkez arasındaki uçuşlar Ankara ya da İstanbul aktarmalıdır. Bu nedenle Van'dan Diyarbakır'a gitmek için uçak kullanımı doğru bir tercih değildir.