Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır ve Mardin’de yarın okullar tatil mi? (12 Ocak 2026 Salı) | Mardin ve Diyarbakır Valiliği’nden açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 12.01.2026 13:21

Diyarbakır ve Mardin’de yarın okullar tatil mi? (12 Ocak 2026 Salı) | Mardin ve Diyarbakır Valiliği’nden açıklama geldi mi?

Yurt genelinde kar yağışları etkisini gösterirken, Diyarbakır ve Mardin’de öğrenciler ve veliler okullara ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Bu noktada gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, 12 Ocak Salı günü Diyarbakır ve Mardin’de okullar tatil mi, son durum ne?

Diyarbakır ve Mardin’de yarın okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Salı | Mardin ve Diyarbakır Valiliği’nden açıklama geldi mi?
  • ABONE OL

Yurt genelinde bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürürken, Diyarbakır ve Mardin'de öğrenciler ve veliler okullara ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Peki, 12 Ocak Salı günü Diyarbakır ve Mardin'de okullar tatil mi? İşte detaylar

DİYARBAKIR'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır'da kar yağışı devam ediyor. Öğrenciler ve velileri ise olası bir kar tatili haberi için valilikleri yakından takip ediyor. Henüz kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeler olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz...

MARDİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Mardin'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte yaşayan öğrenciler ve velileri ise olası bir kar tatili haberi için valilikler açıklamalarını yakından takip ediyor. Henüz kar tatili ile ilgili resmi bir duyuru gelmedi. Gelişmeler olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz...

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır ve Mardin’de yarın okullar tatil mi? (12 Ocak 2026 Salı) | Mardin ve Diyarbakır Valiliği’nden açıklama geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz