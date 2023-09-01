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Giriş Tarihi: 1.9.2023 14:52 Son Güncelleme: 1.9.2023 16:19

Diyarbakır ve Mersin’de uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır ve Mersin narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 279 kilogram esrar ve 110 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bekir COŞKUN
Diyarbakır ve Mersin’de uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Mersin'deki narkotik operasyonlarının detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir zehir taciri ile 279 kilogram esrarın ele geçirildiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda da bir zehir taciri ile birlikte 110 kilogram skunk ele geçirildiğini ifade etti. Uyuşturucu operasyonları düzenleyen polis ekiplerini tebrik eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

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Diyarbakır ve Mersin’de uyuşturucu operasyonu
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