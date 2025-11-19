Diyarbakır yatırımlarla yüzyılın yıldızı olacak

Terörsüz Türkiye süreci bölgede başta turizm olmak üzere büyük bir hareketliliğe yol açarken, Güneydoğu'nun en büyük kenti Diyarbakır dev projelerle şaha kalkıyor. Hafif raylı sistem, çevre yolu ve Kayapınar Şehir Hastanesi projeleri ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, projelerle birlikte lojistik erişimin güçleneceğini, Diyarbakır'ın sağlık üssü olacağını belirtti. Vali Zorluoğlu, il genelinde yürütülen 625 projenin toplam bedelinin 307 milyar 993 milyon TL'yi aştığını söyledi. Vali Zorluoğlu, kentin sağlık altyapısındaki en büyük yatırım olan Diyarbakır Kayapınar Şehir Hastanesi'nin bin yataklı olduğunu anımsatarak yüzde 59 seviyesine ulaştığını kaydetti.

Hastanenin 1.5 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Vali Zorluoğlu, "265 bin metrekare kapalı alana sahip bu hastanemiz, 802 sismik izolatörle donatılmış olup yüksek şiddetteki depremlerde dahi kesintisiz hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bu 'akıllı hastane' tamamlandığında 5 bin sağlık personeline ev sahipliği yapacak ve bölgenin en büyük sağlık üssü olacaktır" dedi.

14.3 KM'LIK TREN

Kent içi hafif raylı sistem çalışması da sürüyor. Dağkapı Meydanı'ndan başlayarak Kayapınar ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne kadar uzanacak olan 14.3 km olan hattın günlük iki yönde toplam 149 bin kişi, yıllık ise 51 milyon yolcu taşıması planlanıyor.