Diyarbakır’a ilk yardım tırı Bursa’dan geldi

"DEPREMZEDELER YARARINA DOSLUK MAÇI ÖNERİSİ"

İlk maçı televizyonda izlemiş ve olaylardan dolayı çok üzüldüğünü belirten Saffet Azbay ise, "İkinci maçı Diyarbakır'da statta izledim. Önceden ortam çok gergindi. Maalesef maç yarıda kaldı, Diyarbakırspor'un da çöküşü oldu. Bir daha şehir de kulüp de toparlanamadı. Diyarbakır halkı bu tablodan dolayı hep Bursaspor'u sorumlu tuttu. Ortamın yumuşaması için karşılıklı heyetler oluşturuldu. Bursa'ya giden heyetin içinde ben de vardım. Çok uğraş verildi, ama sonuç alınamadı. Bursaspor'un deprem sonrasında Diyarbakır'a yardım tırı göndermesi takdire şayan. İnşallah iki şehrin bu anlamsız gerginliği son bulur. Ben iki şehir arasında depremzedeler yararına dostluk maçı öneriyorum" dedi.