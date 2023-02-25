Diyarbakır’a ilk yardım tırı Bursa’dan geldi

Bursaspor-Diyarbakırspor arasında 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de ilk sezonda oynanan maçta Bursaspor tribünlerinden atılan sloganlar tepkilere neden olmuştu. Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle birçok Diyarbakırsporlu taraftar yaralandı. Yaşanan olaylar sonrasında Diyarbakırspor, tepki olarak ligden çekilme kararı aldı. Ancak siyasiler ve federasyonun araya girmesiyle bu karar geri çekildi. Sezonun ikinci yarısında Diyarbakır'da oynanan Diyarbakırspor-Bursaspor maçı yaşanan olaylar nedeniyle 18'inci dakikada hakem tarafından tatildi. TFF, Diyarbakırspor'u 3-0 hükmen yenik ilan edip 3 maç saha kapatma cezası verdi. İki şehir arasındaki gerilimi bitirmek için iki şehrin ileri gelenleri araya girerek heyetler oluşturdu. İki şehre gidilerek tansiyon düşürülmek istendi ancak başarılı olunamadı. Sezon sonunda Bursaspor şampiyon oldu, Diyarbakırspor ise önce Süper Lig'den ardında üst üste 4 sezon lig düşerek amatör lige kadar geriledi. Sezonu "kara sezon" olarak değerlendiren Diyarbakırlılar, takımlarının bu duruma düşmesinden hep Bursaspor'u sorumlu tuttu ve iki kent arasında anlamsız bir husumet başladı.
İLK YARDIM TIRI EZELİ RAKİPTEN GELDİ
Ancak, 6 Şubat günü Kahramanmaraş depremleri iki kent arasındaki buzlarından erimesine neden oldu. Felaketin yaşandığı ilk saatlerde Bursaspor, depremde yıkımın yaşandığı ezeli rekabeti Diyarbakır için harekete geçti. Bursaspor kulübü içinde, sağlık malzemeleri, giyim, battaniye gibi ürünlerin yer aldığı yardım tırını Diyarbakırlı depremzedelere ulaştırırken, kente gelen ilk yardım tırı olması Diyarbakırlılar arasında da büyük bir sevinçle karşılandı.
"EZELİ REKATEBİN YERİNİ EZELİ DOSTLUK ALACAKTIR"
O dönem Diyarbakır-Bursa arasındaki barış görüşmelerinde de yer alan Diyarbakırspor'un eski kulüp başkanlarından Abdurrahman Yakut, SABAH'a konuştu. Yakut, acının rengi, dili ve dininin olmadığını belirterek, "Acı gerek insanların, gerekse yaşamın ortak paydasıdır. Türkiye'nin yaşadığı bu büyük felakette Bursa halkının ve Bursaspor'un bu anlam yardımı tüm ülkede olduğu gibi Diyarbakır halkında ve depremzedelerde büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Yaşanan bir maç sırasında çıkan hadiselerden dolayı bizim Diyarbakır'ın Bursa ile ezeli düşmanlığı asla olamaz. Bursa'nın yarısını doğu ve güneydoğu kökenli insanlardan oluşuyor. Bu acı dolu günlerden geçtiğimiz dönemlerde Bursaspor'un anlamlı yardımını çok anlamlı buluyoruz. Bundan sonra yaşanan ne varsa geride bırakıp bu jestin ardından iki kent gönül bağı kurarak ezeli rekabetin yerini ezeli dostluğa bırakacaktır" dedi.
"DEPREMZEDELER YARARINA DOSLUK MAÇI ÖNERİSİ"
İlk maçı televizyonda izlemiş ve olaylardan dolayı çok üzüldüğünü belirten Saffet Azbay ise, "İkinci maçı Diyarbakır'da statta izledim. Önceden ortam çok gergindi. Maalesef maç yarıda kaldı, Diyarbakırspor'un da çöküşü oldu. Bir daha şehir de kulüp de toparlanamadı. Diyarbakır halkı bu tablodan dolayı hep Bursaspor'u sorumlu tuttu. Ortamın yumuşaması için karşılıklı heyetler oluşturuldu. Bursa'ya giden heyetin içinde ben de vardım. Çok uğraş verildi, ama sonuç alınamadı. Bursaspor'un deprem sonrasında Diyarbakır'a yardım tırı göndermesi takdire şayan. İnşallah iki şehrin bu anlamsız gerginliği son bulur. Ben iki şehir arasında depremzedeler yararına dostluk maçı öneriyorum" dedi.