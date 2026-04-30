Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da 11 yıl önce işlenen Veysi Çevik cinayetinin sırrı çözüldü! Meğer aile meclisi kararıyla...
Giriş Tarihi: 30.04.2026 15:03

Diyarbakır'da 11 yıl önce işlenen Veysi Çevik cinayetinin sırrı çözüldü! Meğer aile meclisi kararıyla...

Diyarbakır’da 11 yıl önce işlenen ve 11 yıl boyunca faili meçhul kalan Veysi Çevik cinayeti dosyası yeniden açıldı. JASAT’ın teknolojik imkanlarla yürüttüğü çalışma sonucu 6 şüpheli hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan iddianame hazırlandı. Savcılık, cinayetin “aile meclisi” kararıyla ve “namus” bahanesiyle planlandığını belirledi. Daraltılmış baz analizi sayesinde şüphelilerin olay anında aynı noktada bulunduğu ve yoğun telefon trafiği yürüttükleri tespit edildi. İşte kan donduran cinayet planındaki detaylar...

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da 11 yıl önce işlenen Veysi Çevik cinayetinin sırrı çözüldü! Meğer aile meclisi kararıyla...
  • ABONE OL

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dosya, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüpheliler tespit edildi. Soruşturma savcısı İddianamede, cinayetin "aile meclisi" kararıyla işlendiğine yer verdi. Şüphelilerin, "namus" gerekçesiyle bir araya gelerek maktul Veysi Çevik'in öldürülmesine karar verdikleri belirtildi.

Soruşturma kapsamında cinayetin planlı şekilde işlendiği, bazı şüphelilerin gözcülük yaptığı, bazılarının maktulü takip ettiği, tetikçilerin ise pusu kurduğu tespitine yer verildi.

DARALTILMIŞ BAZ ANALİZİ ETKİLİ OLDU

Dosyada, olayın aydınlatılmasında "daraltılmış baz analizi" yönteminin etkili olduğu, şüphelilerin olay anında aynı bölgede bulundukları ve cinayet öncesinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıklarının belirlendiği kaydedildi. İddianamede ayrıca, cinayet planına katılmayı reddeden bir aile üyesinin sürgün edildiği ve mallarına el konulduğu iddiasına da yer verildi. Hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#DİYARBAKIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da 11 yıl önce işlenen Veysi Çevik cinayetinin sırrı çözüldü! Meğer aile meclisi kararıyla...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA