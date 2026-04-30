Diyarbakır’da 11 yıl önce işlenen Veysi Çevik cinayetinin sırrı çözüldü! Meğer aile meclisi kararıyla...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dosya, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yeniden ele alındı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüpheliler tespit edildi. Soruşturma savcısı İddianamede, cinayetin "aile meclisi" kararıyla işlendiğine yer verdi. Şüphelilerin, "namus" gerekçesiyle bir araya gelerek maktul Veysi Çevik'in öldürülmesine karar verdikleri belirtildi.

Soruşturma kapsamında cinayetin planlı şekilde işlendiği, bazı şüphelilerin gözcülük yaptığı, bazılarının maktulü takip ettiği, tetikçilerin ise pusu kurduğu tespitine yer verildi.

DARALTILMIŞ BAZ ANALİZİ ETKİLİ OLDU

Dosyada, olayın aydınlatılmasında "daraltılmış baz analizi" yönteminin etkili olduğu, şüphelilerin olay anında aynı bölgede bulundukları ve cinayet öncesinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıklarının belirlendiği kaydedildi. İddianamede ayrıca, cinayet planına katılmayı reddeden bir aile üyesinin sürgün edildiği ve mallarına el konulduğu iddiasına da yer verildi. Hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör