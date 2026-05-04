Diyarbakır’da 12 kurşunla kızını katleden caniden şikayetçi olmadı: ‘Vicdanın rahat mı?’ sorusuna kan donduran yanıt!

"'BEBEK SENDEN DEĞİL' DEYİNCE GÖZÜM DÖNDÜ"

Alpaslan, İlayda'nın Diyarbakır'a geldiğini duyduğunu ve bunun üzerine evine gittiğini ifade ederek, "Sokaklarına girdiğim anda bir taksinin kapısının önünde durduğunu gördüm. İçinden eşimin kardeşi, eşi ve tanımadığım bir erkek indi. Erkeğin eşime poşet verdiğini gördüm. Eşim poşeti alır almaz beni gördü. Görmesiyle bağırıp, çağırması bir oldu. Hakaretler, küfürler etti. 'Bebeği aldırdım, zaten senden değildi' demesiyle, gözüm döndü, ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonra olay yerinden uzaklaştım. Keşke olmasaydı" dedi.

DÜŞMANLARIM YÜZÜNDEN SİLAH TAŞIYORUM

Alpaslan, silahın neden yanında olduğuna ilişkin soruya ise düşmanları olduğunu ve güvenlik nedeniyle yanında sürekli silah taşıdığını öne sürdü.