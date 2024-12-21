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Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:43

Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı.

İHA
Diyarbakır’da 13 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Elazığ yolu üzerine Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle 06 FY 8624 Hyundai marka, 21 AEM 495 Fiat marka, 21 BJ 627 plakalı Opel marka, 06 HB 0752, 34 GEM 025, 01 TM 749, 21 AEU 549, 34 PC 5926, 34 BKM 194 ve plakaları öğrenilmeyen 4 araç ile birlikte toplam 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.

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Diyarbakır'da 13 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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