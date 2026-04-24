Diyarbakır’da 14 yıl önce katledilmişti: Sevgi Sevil cinayetinin failleri çok yakınından çıktı!

30 DAKİKA BOYUNCA BEKLETMİŞ

İlk incelemede 'uzak atış' olarak kaydedilen atış mesafesinin, aslında 2-75 santimetre mesafeden yapılan bir yakın atış olduğu adli tıp uzmanları tarafından doğrulandı. Elde edilen istihbarat ve teknik veriler ışığında; ailenin Sevgi Sevil'i hastaneye götürmek yerine olay yerinde 30 dakika boyunca beklettiği de tutanaklara geçti.