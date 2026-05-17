Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya'nın sır ölümü! Karnından tabancayla vurulmuş halde bulundu
Giriş Tarihi: 17.05.2026 18:18 Son Güncelleme: 17.05.2026 18:23

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 15 yaşındaki Hülya Asar, evde tabancayla karnından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Tabancaya el konulurken, bazı aile üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır'daki olay, 15 Mayıs'ta ilçeye bağlı kırsal Harabe Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Sabah saatlerinde Hülya Asar'ı yerde hareketsiz halde bulunan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

TABANCAYLA KARNINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Asar'ın karnından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Asar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

BAZI AİLE ÜYELERİNİN İFADELERİ ALINDI

Tabancaya el konulurken, bazı aile üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Asar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #ADLİ TIP KURUMU #DİYARBAKIR

