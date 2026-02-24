Diyarbakır’da 17 gündür aranıyor: 214 kişilik ekip kuruldu! Salih Ertaş’tan bir iz yok...

214 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 214 kişilik personel, 23 araç, 1 kadavra köpeği ve 3 dronla Salih Ertaş'ı arıyor. Ekipler, Ertaş'ın evi ile arasında yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Sarum Çayı çevresi başta olmak üzere çevredeki mahalleler, ormanlık alanlar ve çay kenarındaki çalılıklarda arama çalışmalarını sürdürüyor.