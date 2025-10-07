Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da 3 kişinin ölümünden aranıyordu: O zanlı 20 yıl sonra yakalandı!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 15:17

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 20 yıldır 'kasten adam öldürme' suçundan aranan zanlının bir çiftlikte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Jandarmanın düzenlediği operasyon neticesinde zanlı Kırklareli'nde yakalandı.

İHA
Diyarbakır’da 3 kişinin ölümünden aranıyordu: O zanlı 20 yıl sonra yakalandı!

Alınan bilgiye göre, Silvan ilçesinde 28 Şubat 2005'te su ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanması ile ilgili zanlı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ekipler harekete geçti. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlının Yörükbayır köyünde bulunan bir çiftlikte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyon sonucu zanlı M.P. yakalandı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

