Diyarbakır’da 5 gün önce evden ayrılmıştı: 16 yaşındaki Alper’den sevindiren haber geldi!

5 gün önce evden çıkan Alper Yalçın'dan haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yalçın, aile ve ekiplerin yaptığı çalışmalara rağmen bulunamadı. Alper Yalçın'ın ağabeyi Hacı Hasan Yalçın, Alper ile herhangi bir sorunlarının olmadığını söyledi. Ağabey Yalçın, ''Her baba gibi babam evden ayrılmadan önceki akşam kendisine nasihatlerde bulundu. Alper sabah evden ayrıldı, eve dönmeyince kendimiz arama faaliyetlerine başladık. Alper bir ay önce yine ortadan kayboldu. O zaman aradığımızda akrabaların yanında olduğunu tespit ettik. Kardeşimin ayrıca uyku problemi var. Kırsalda bir yerde uykuya dalıp uyanamama durumu olabilir'' dedi.
SEVİNDİREN HABER GELDİ
5 gün boyunca çocuklarını arayan aile, izini sürmüş en son Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında görüldüğünü öğrenmişti. Arama faaliyetlerini Diyarbakır'da yoğunlaştıran aile ve güvenlik güçler, bugün A.Y'yi Diyarbakır Çocuk Esirgeme Kurumu'nda buldu. Ağabey Hacı Hasan Y. kardeşlerini bugün bulduklarını ve sağlığının yerinde olduğunu, arama çalışmalarına destek veren çaba gösteren herkese teşekkür ettiklerini söyledi.