Diyarbakır’da acı olay: Furkan 4 gün sonra hayatını kaybetti!

Kask takmadığı belirlenen yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Furkan Soner, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Soner'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Eğil ilçesinde toprağa verildi. Motosikletin sürücüsü M.M.O.'nun ise tedavisi sürüyor...