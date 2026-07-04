Diyarbakır’da acı olay! Serinlemek için girdiği Malabadi Çayı’nda kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı Malabadi Kırsal Mahallesi'nden geçen Malabadi Çayı'nda meydana geldi. A.Y., serinlemek için girdiği çayda bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, A.Y. için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
BATMAN'DAN DA EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda kaybolan A.Y.'yi (32) için yürütülen arama çalışmalarına Batman'dan da destek ekipler sevk edildi. Çalışmalara Batman AFAD'a bağlı 2 araç, 6 personel ve 1 dron ile Batman Belediyesi İtfaiyesi Dalgıç Ekibi ve UMKE'ye bağlı 2 araç ile 5 personel katıldı. Arama çalışmaları Batman'ın Şerbetli mevkisinde sürdürülüyor.