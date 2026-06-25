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Giriş Tarihi: 25.06.2026 14:18 Son Güncelleme: 25.06.2026 14:41

Diyarbakır'da acı olay: Silah oyunu faciayla bitti! İkizlerden Emre hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde evde bulup, oynadıkları silah kazara ateş alınca ikizlerden Emre K. (9) vuruldu. Ağır yaralanan Emre K., hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Diyarbakır’da acı olay: Silah oyunu faciayla bitti! İkizlerden Emre hayatını kaybetti
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Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Aşağıoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Emre K., ikizi ile evde buldukları silahla oynamaya başladı. Bu sırada silah kazara ateş aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Emre K. ateş sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Emre K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı Emre K., hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DİYARBAKIR

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Diyarbakır'da acı olay: Silah oyunu faciayla bitti! İkizlerden Emre hayatını kaybetti
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