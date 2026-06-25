Diyarbakır’da acı olay: Silah oyunu faciayla bitti! İkizlerden Emre hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Emre K. ateş sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Emre K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı Emre K., hayatını kaybetti. Cansız bedeni otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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