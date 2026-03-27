Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da aile arasındaki gerilim kanla bitti! Kuzen kurşunuyla vurulan genç kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 27.03.2026 15:19

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kuzenler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. H.D.’nin tabancayla vurduğu 21 yaşındaki Abdullah Bayoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ile bağlantılı bir kişi, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi 566'ncı Sokak'ta meydana geldi. Kuzenler H.D. ile Abdullah Bayoğlu (21) arasında tartışma çıktı.

KUZENLER ARASINDAKİ TARTIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Büyüyen tartışma sırasında H.D., yanında bulunan tabancayla Abdullah Bayoğlu'na ateş etti. Bayoğlu ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bayoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bayoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. 30 dakikalık görüntülerde yapılan incelemede yeri tespit edilen H.D. ile olayla ilgili olduğu belirlenen E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

