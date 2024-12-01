Diyarbakır’da aile katliamı 2 ölü 2 yaralı

Diyarbakır'ın Lice İlçesine bağlı Baharlar köyünde şizofren tedavisi gördüğü öne sürülen Mehmet Akdemir, birlikte yaşadığı anne ve babası ile iki kardeşiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Sabah saatlerinde yaşanan tartışma öğle saatlerinde de devam etti. Mehmet Akdemir, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşleri Veysi Akdemir, Abdurrahman Akdemir, babası İhsan Akdemir ve annesi Edibe Akdemir'i silahla vurdu. Kardeşler Veysi ve Abdurrahman Akdemir olay yerinde hayatını kaybetti.Silah sesleri üzerine köylülerin durumu ihbar etmesi üzerine köye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı baba İhsan Akdemir ile anne Edibe Akdemir ambulansla Diyarbakır'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma baba İhsan Akdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Köyde jandarma timleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma tarafından olayda kullandığı silahla birlikte Mehmet Akdemir gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından iki kardeşin cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.