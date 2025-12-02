SON DAKİKA… Diyarbakır’da fuhuş operasyonu! Kod adı Ajans: Kadınları fotoğraf albümü üzerinden seçip…

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf albümü oluşturan ve insanları tuzağa çeken fuhuş ağının, açığa çıkmamak için de kendilerine 'Ajans' adı verdi. Bilgisayar başında kendisine 'admin' denilen kişinin fotoğraf albümü üzerinden seçilen mağdur kadınları, kiralanan araçlar ve belirli taksiciler aracılığıyla otel, ev ve apartlara hazır ettiği tespit edildi. Sisteme bağlı taksicilerin yalnızca taşımacılık yapmadığı; müşteri temini, yönlendirme, iletişim, güvenlik ve "erketelik" görevlerini de üstlendikleri belirlendi.