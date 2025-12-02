SON DAKİKA… Diyarbakır’da fuhuş operasyonu! Kod adı Ajans: Kadınları fotoğraf albümü üzerinden seçip…

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf albümü oluşturan ve insanları tuzağa çeken fuhuş ağının, açığa çıkmamak için de kendilerine 'Ajans' adı verdi. Bilgisayar başında kendisine 'admin' denilen kişinin fotoğraf albümü üzerinden seçilen mağdur kadınları, kiralanan araçlar ve belirli taksiciler aracılığıyla otel, ev ve apartlara hazır ettiği tespit edildi. Sisteme bağlı taksicilerin yalnızca taşımacılık yapmadığı; müşteri temini, yönlendirme, iletişim, güvenlik ve "erketelik" görevlerini de üstlendikleri belirlendi.
ÖZEL EKİP ŞİFRELİ KONUŞMALAR DEŞİFRE ETTİ
Polis tarafından çeteyi çökertmek için özel ekip oluşturuldu. Yaklaşık 3 aylık çalışmalar sonucunda; mağdur kadınlar tespit edildi. Çetenin taksiciler için 'konumcu', kadınlar için 'kraliçe' gibi tabirler kullandıkları ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmalarda, örgüt içerisinde üst, orta ve alt kademe yöneticilerin bulunduğu, görev dağılımının net şekilde yapıldığı ve gelirlerin belirli oranlarda paylaştırıldığı da tespit edildi.
28 MAĞDUR KADIN KURTARILDI, 25 KİŞİ TUTUKLANDI
Polisin 'Figüran' adı altında yaptığı operasyonda, 28 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyonda, müşteri konumundaki 80 kişiye toplamda 2 milyon 592 bin lira idari para cezası uygulandı. Fuhuş için kullanılan 23 otel/apart için ise oda kapatma işlemleri başlatıldı. Yakalanan 26 kişiden 25'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.