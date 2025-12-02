Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Diyarbakır’da fuhuş operasyonu! Kod adı Ajans: Kadınları fotoğraf albümü üzerinden seçip…
Giriş Tarihi: 2.12.2025 09:50

SON DAKİKA… Diyarbakır polisi, ‘Ajans’ adlı fuhuş ağına yönelik 5 ilde düğmeye bastı. 3 aylık çalışmalar sonucu ‘Figüran’ operasyonuyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 28 kadın kurtarılırken 80 kişiye rekor ceza yazıldı. Fuhuş çetesinin ayrıntıları ise şaşkınlık yarattı.

Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf albümü oluşturan ve insanları tuzağa çeken fuhuş ağının, açığa çıkmamak için de kendilerine 'Ajans' adı verdi. Bilgisayar başında kendisine 'admin' denilen kişinin fotoğraf albümü üzerinden seçilen mağdur kadınları, kiralanan araçlar ve belirli taksiciler aracılığıyla otel, ev ve apartlara hazır ettiği tespit edildi. Sisteme bağlı taksicilerin yalnızca taşımacılık yapmadığı; müşteri temini, yönlendirme, iletişim, güvenlik ve "erketelik" görevlerini de üstlendikleri belirlendi.

ÖZEL EKİP ŞİFRELİ KONUŞMALAR DEŞİFRE ETTİ

Polis tarafından çeteyi çökertmek için özel ekip oluşturuldu. Yaklaşık 3 aylık çalışmalar sonucunda; mağdur kadınlar tespit edildi. Çetenin taksiciler için 'konumcu', kadınlar için 'kraliçe' gibi tabirler kullandıkları ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmalarda, örgüt içerisinde üst, orta ve alt kademe yöneticilerin bulunduğu, görev dağılımının net şekilde yapıldığı ve gelirlerin belirli oranlarda paylaştırıldığı da tespit edildi.

LÜKS EĞLENCE MEKANLARINDA HARCADILAR

Çete üyelerinin fuhuştan elde ettikleri kazançları, lüks eğlence mekânlarında harcadıkları belirlendi. Çetenin, kadınlardan ve müşterilerden alınan ücretlerin bir kısmını komisyon, kasa payı ve taksi ücreti adı altında topladıkları tespit edildi.

28 MAĞDUR KADIN KURTARILDI, 25 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin 'Figüran' adı altında yaptığı operasyonda, 28 mağdur kadın kurtarıldı. Operasyonda, müşteri konumundaki 80 kişiye toplamda 2 milyon 592 bin lira idari para cezası uygulandı. Fuhuş için kullanılan 23 otel/apart için ise oda kapatma işlemleri başlatıldı. Yakalanan 26 kişiden 25'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

