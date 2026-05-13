Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da akılalmaz olay: Doktora bıçak çekip, darbetti!
Giriş Tarihi: 13.05.2026 14:33 Son Güncelleme: 13.05.2026 14:34

Diyarbakır’da akılalmaz olay: Doktora bıçak çekip, darbetti!

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde Ramazan M., görevli doktora bıçak çekip darp etti. Şüpheli şahıs tutuklandı.

DHA
Diyarbakır’da akılalmaz olay: Doktora bıçak çekip, darbetti!
  • ABONE OL

Olay, 11 Mayıs akşamı, Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ramazan M., rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede görevli doktorla tartıştı. Doktora kafa atan şüpheli, yanındaki bıçağı çekip tehditte bulundu. Saldırının ardından acil serviste 'beyaz kod' alarmı verildi. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, Ramazan M.'yi gözaltına aldı. Darp raporu alan doktorun şikayetçi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Doktorun ise bir süre görevinden izin aldığı belirtildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DİYARBAKIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da akılalmaz olay: Doktora bıçak çekip, darbetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA