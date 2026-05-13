Diyarbakır’da akılalmaz olay: Doktora bıçak çekip, darbetti!

Olay, 11 Mayıs akşamı, Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ramazan M., rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede görevli doktorla tartıştı. Doktora kafa atan şüpheli, yanındaki bıçağı çekip tehditte bulundu. Saldırının ardından acil serviste 'beyaz kod' alarmı verildi. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri, Ramazan M.'yi gözaltına aldı. Darp raporu alan doktorun şikayetçi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Doktorun ise bir süre görevinden izin aldığı belirtildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör