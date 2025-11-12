Diyarbakır’da arazi kavgası: Bir kadın öldü, bir çocuk ağır yaralandı

Kayapınar ilçesi Güleçoba köyünde, aynı aileye mensup kişiler arasında iddiaya göre arazi meselesinden dolayı kavga çıktı. Silahın kullanıldığı kavgada, 22 yaşındaki İ.B. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan ve hayati tehlikesi olduğu belirtilen 10 yaşındaki J.B. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köye gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı. jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 14 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma tarafından savcılığın kararıyla 3 araçta yapılan aramada tabanca ve tüfek ele geçirildi. Jandarma, köyde güvenlik önlemi alındı.