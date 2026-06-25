Diyarbakır’da baba-oğul öldürülüp yakılmıştı: Duruşma ertelendi!





OLAY

Sur ilçesi Kuşburnu Mahallesi Ambar Çayı mevkisinde park halindeki araçta 19 Mayıs 2025 yılında Remzi Sati (49) ve Muhammed Sati'nin (15) tabancayla öldürüldükten sonra delilerin yok edilmesi için yakılmış halde cesetleri bulunmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.K. ve A.İ. de adli kontrol şartıyla salıverilmiş, katil zanlısı Ali Mert İldeniz ile M.D., M.K. ve İ.K. ise tutuklanmıştı.

7 Nisan'da görülen duruşmada İldeniz'in tutukluluk halinin devamına, diğerlerinin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmişti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör