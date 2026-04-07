Diyarbakır’da baba-oğul vahşice yakılarak katledilmişti: Kan donduran cinayette yeni gelişme!

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Davanın ilk duruşmasında söz alan sanıklardan Mehmet Duruş, olayla ilgisinin olmadığını savunarak, cinayet günü bir nişanda bulunduğunu ileri sürdü. Duruş, nişan hazırlıkları nedeniyle gün boyu farklı kişilerle birlikte olduğunu, akşam saatlerinde Ali Mert İldeniz ile görüştüğünü ancak herhangi bir olumsuzluk fark etmediğini söyledi. Gece saatlerinde yakıt istasyonuna gittiklerini anlatan Duruş, burada kısa süre kaldıktan sonra tekrar eve döndüklerini ve sabah saatlerinde bazı kişilerin kendi aralarında konuşurken "ortağım ile oğlunu yakmışlar" şeklinde ifadeler kullandığını duyduğunu belirtti. Duruş, yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunduğunu ve suçsuz olduğunu iddia etti. Sanık İhsan Kaya da benzer şekilde savunma yaparak, olay günü nişana gittiğini ve akşam saatlerinde Ali Mert İldeniz ile görüştüğünü ifade etti. Kaya, araç alım-satımı üzerine konuştuklarını, daha sonra birlikte yakıt istasyonuna gittiklerini ancak araçtan inmediğini söyledi. Kaya, olay sırasında herhangi bir şüpheli durum fark etmediğini belirtirken, ilk ifadesinde geçen "Ali Mert'in bir süre yanlarından ayrıldığı" yönündeki beyanını da doğruladı.