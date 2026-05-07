Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da baba ve oğlu dehşet saçtı! İçki şişelerini fırlatarak dakikalarca kaçtılar: Kesilen ceza dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 7.05.2026 16:11

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde alkol alarak araç kullanan baba ve oğlu, trafiği tehlikeye atacak hareketlerde bulundu. Alkol şişelerini camdan aşağı fırlatan şahıslar dakikalarca polisten kaçtı. Kovalamacanın ardından yakalanan baba ve oğulun faturası dudak uçuklatırken şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde meydana geldi. Baba O.U. ile oğlu U.U., alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti. Bir süre sonra polis kontrol noktasını fark eden ikili, ekiplerden kaçmaya başladı.

KOVALAMACININ SONU POLİS ARACINDA BİTTİ

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalanması için aracı takibe aldı. Bu sırada otomobilde bulunan U.U., alkol şişelerini bir bir araçtan atmaya başladı. Yaklaşık 10 dakikalık kovalamacanın ardından araç polis ekiplerince durduruldu.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Otomobilden indirilen O.U. ile U.U.'nun GBT'si yapıldı. Bu sırada U.U., polis ekiplerinden kaçmaya yeltenirken güvenlik güçlerince tekrar yakalandı. Yapılan incelemede O.U.'nun yine alkollü araç kullanması nedeni ile ceza aldığı ve ehliyetine el konulduğu belirlendi.

FATURASI AĞIR OLDU

O.U.'ya alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma nedeni ile 590 bin lira idari para cezası kesilirken, baba ve oğul polis mukavemet suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.U. ve U.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR #KAYAPINAR

