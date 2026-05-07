Diyarbakır’da baba ve oğlu dehşet saçtı! İçki şişelerini fırlatarak dakikalarca kaçtılar: Kesilen ceza dudak uçuklattı!

EHLİYETİNE EL KONULDU

Otomobilden indirilen O.U. ile U.U.'nun GBT'si yapıldı. Bu sırada U.U., polis ekiplerinden kaçmaya yeltenirken güvenlik güçlerince tekrar yakalandı. Yapılan incelemede O.U.'nun yine alkollü araç kullanması nedeni ile ceza aldığı ve ehliyetine el konulduğu belirlendi.

FATURASI AĞIR OLDU

O.U.'ya alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma nedeni ile 590 bin lira idari para cezası kesilirken, baba ve oğul polis mukavemet suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.U. ve U.U., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

