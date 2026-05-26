Diyarbakır’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Diyarbakır bayram namazı saati

Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:44

2026 Kurban Bayramı heyecanı tüm yurtta olduğu gibi Güneydoğu Anadolu'nun kalbi Diyarbakır’da da coşkuyla karşılanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, merakla beklenen il il dini takvimi güncelleyerek ibadet vakitlerini ilan etti. Bayram heyecanı günün ilk saatlerinden itibaren yaşanmaya başlayacak. Peki, Diyarbakır bayram namazı saat kaçta?

Manevi huzurun, paylaşmanın ve İslam âleminin en özel günlerinden birinin idrak edileceği mübarek sabah için geri sayım bitti. Kadim şehirdeki Tarihi Ulu Cami başta olmak üzere tüm ibadethanelerde saf tutacak vatandaşlar, Diyarbakır bayram namazı saatinde dualarla buluşacak.

DİYANET AÇIKLADI: 2026 DİYARBAKIR KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın astronomik ölçümlerine göre, 2026 yılı Kurban Bayramı namazı Diyarbakır'da 05:34 olarak belirlenmiştir.

27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı cemaatle birlikte eda edilecek bu mukaddes ibadet için Sur, Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir başta olmak üzere kentin tüm ilçelerindeki camilerde hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı.

KURBAN İBADETİYLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN BAZI YANLIŞLAR

1. "Kesimsiz kurban bağışı" vb. adlar altında yapılan bağışların hiçbir dini dayanağı bulunmamakta olup söz konusu bağışlarla kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.

2. Bir kurban hissesi yalnızca bir kişi içindir. İmkânı olmayan birden fazla kişinin, tek kişilik bir hisseye ortak olabileceği anlayışı dinen doğru değildir.

3. Kurbanlık hayvanın taşıması gereken vasıflar ve kesimle ilgili diğer hükümler, bütün kurban çeşitlerinde aynı olup çeşitli gayelerle veya şükür niyetine kurban edilecek hayvanlarda, yaş gibi bazı şartların gerekli olmadığı inancı yanlıştır.

4. İnsanların bir araya gelerek topluca Hz. Peygamber adına bir kurban hissesine girmeleri şeklinde bir uygulama dinimizde mevcut değildir.

5. Dinimizde kabir kurbanı veya ölü kurbanı adıyla bir kurban türü bulunmamaktadır.

6. Kurban kanının, alna veya araba tekerleği gibi eşyalara sürülmesi inancı doğru değildir.

7. Evli olmayan kimselerin -gerekli mali imkâna sahip olsalar da- kurban kesemeyecekleri anlayışı yanlıştır.

8. Kurban kesim işlemini kadınların yapamayacağı anlayışı doğru değildir. Kesme becerisine sahip olan kişi, erkek olsun kadın olsun, kurban kesimini gerçekleştirebilir.

9. Büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışı doğru değildir.

10. Kurbanlık hayvanın gerekli yaşını tamamladığı halde henüz kapak atmamış ise kurban edilemeyeceği şeklindeki anlayış doğru değildir.

11. Kurban etlerinin mutlaka yedi fakire dağıtılması gerektiği şeklindeki anlayış doğru değildir. Kurban etini üçe bölmek müstehaptır.

12. Kurbanlık hayvana ortak olanların bazılarının adak veya akika niyetiyle kurbana iştirak etmesinin kurbana engel olduğu şeklindeki anlayış hatalıdır.

13. Seferî (yolcu) olanın kestiği kurbanın geçersiz olduğu anlayışı doğru değildir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

