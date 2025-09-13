Diyarbakır’da büyük uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla 269 kilogram esrar ele geçirildi. Ayrıca toz esrar elde edilmesinde kullanılan ham maddeler de imha edildi.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 34 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Gençleri uyuşturucudan uzak tutmak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Içileri Bakanı Ali Yerlikaya, "Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır" dedi.