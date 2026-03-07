Diyarbakır’da cani koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar dedi! İstenen ceza belli oldu...

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

Dosyada yer alan bilgilere göre; Abdulvahap Aslan'ın da eşinin ardından İstanbul'dan Diyarbakır'a geldiği, aile büyüklerinin araya girmesi ile tarafların barıştığı ancak görüşmeler sırasında sık sık tartıştıkları ifade edildi. Abdulvahap Aslan'ın, eşini 'Seni öldüreceğim, akrabalarıma da namus davası diyeceğim' diyerek tehdit ettiği belirtildi. Daha sonra İstanbul'a dönen Aslan'ın olaydan 10-15 gün önce yeniden Diyarbakır'a geldiği, bayramın birinci günü maktulün annesini ziyaret ettikleri ve akraba ziyaretinin ardından saat 23.00 sıralarında oğulları S. ile birlikte eve döndükleri aktarıldı.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI'

İddianamede, evde çıkan tartışma sırasında Abdulvahap Aslan'ın kendisine ait tabancayla eşine ateş ettiği kaydedildi. Olayın ardından Dilan Aslan'ı ve 5 yaşındaki oğlunu evde bırakarak eşyalarını valizlere koyup, saat 03.30 sıralarında evden ayrıldığı, amcasının oğlu M.A.'yı arayarak 'Eşim kafasına sıktı, yetiş' dediği, M.A.'nın da olay yerine yakın bir yerde ikamet eden kardeşini arayarak bir an önce eve gitmesini istediği belirtildi. Yaklaşık 2 saat sonra emniyete giden Aslan'ın eşinin intihar ettiğini ileri sürdüğü ancak olayın oluş şekli ve davranışlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

MERMİ GİRİŞ DELİĞİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde; olayın 352 Sokak'taki evin oturma odasında meydana geldiği, yer yatağında yatan maktulün baş kısmında mermi giriş deliği bulunduğu tespit edildi. Maktulün sağ elinin altında horozu kurulu siyah renkli tabanca ve yanında 7.65 milimetre çapında bir kovan bulunduğu da iddianamede yer aldı.

YETERLİ ŞÜPHE OLUŞTU, DAVA AÇILDI

Müşteki beyanları, şüpheli ifadesi, ölü muayene ve otopsi tutanağı, olay yeri inceleme raporu, tanık ifadeleri, kriminal uzmanlık raporları ve kolluk tutanaklarının birlikte değerlendirilmesi sonucu Abdulvahap Aslan'ın eşini ateş ederek öldürdüğü yönünde kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu belirtildi. Hazırlanan iddianame, Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Abdulvahap Aslan'ın, önümüzdeki günlerde 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.