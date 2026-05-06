Diyarbakır’da cenazeye giderken ölümden döndüler! Otomobil şarampole uçtu: Yaralılar var!

Giriş Tarihi: 6.05.2026 10:43

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yakınlarının cenazesine giden bir grup ölümden döndü. Şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı. İşte detaylar…

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Kulp kara yolu Özbek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bir yakınlarının cenazesine gidenlerin bulunduğu, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilde bulunan M.Ç., A.Y., U.Ç. ve S.Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından önce ilçe hastanelerine, ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
