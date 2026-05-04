Diyarbakır’da dehşet anları! Sokak sokak dolaşıp pompalı tüfekle etrafa ateş açtı: ‘Onu görünce kaçtım’

'ONU GÖRÜNCE KAÇTIM, POLİSLER YAKALADI'

Olayın görgü tanığı Yunus Gencer, şüpheliyi görünce kaçtığını ifade ederek, "Şüpheli gelip birkaç el ateş açtı. Ben de anaokulundan çocuğumu almaya gelmiştim. Kadınların koştuğunu gördüm. Ne olduğunu sorunca, bana birinin pompalı tüfekle geldiğini, ateş açtığını söyledi. Pompalıyla etrafına sıkıyordu. Aramızda yakın bir mesafe vardı, onu görünce kaçtım. Yanımdaki biri 'yanımda silah var, sıkacaktım ama pompalı bana isabet eder diye sıkmadım' dedi. Adam sonra kaçıp gitti. Sonra polisler gelip onu yakaladı" dedi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

