Diyarbakır’da feci kaza: Takla atan otomobil tarlaya savruldu! Aynı aileden 4 yaralı...

Giriş Tarihi: 22.05.2026 16:37

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde takla atan otomobilin tarlaya savrulduğu kazada aynı aileden 1'i ağır 4 kişi, yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada sürücü İbrahim K. ile ismi öğrenilemeyen eşi ve 2 çocuğu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İbrahim K.'nin eşinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

DEFALARCA TAKLA ATTI

Diğer yandan kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin defalarca takla attığı ve tarlaya savrulduğu, ardından akaryakıt istasyonu görevlilerinin otomobile doğru koştuğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

