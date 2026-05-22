Diyarbakır’da feci kaza: Takla atan otomobil tarlaya savruldu! Aynı aileden 4 yaralı...

Kaza, öğle saatlerinde Bismil ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada sürücü İbrahim K. ile ismi öğrenilemeyen eşi ve 2 çocuğu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İbrahim K.'nin eşinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.