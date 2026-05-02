Diyarbakır’da feci kaza! Virajı alamayan un yüklü TIR yola savruldu: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 2.05.2026 16:39

Diyarbakır-Bismil kara yolunda virajı alamayarak devrilen un yüklü TIR, yola savruldu. Kazada yola düşen tonlarca ağırlıktaki un çuvallarının altında kalan bir yaya ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA
  • ABONE OL
Kaza, öğleden sonra Diyarbakır-Bismil kara yolu Tepe Kavşağı'nda meydana geldi. Virajı alamayan sürücünün kullandığı 49 DD 341 plakalı un yüklü TIR, kaldırıma devrildi. Devrilmenin etkisiyle TIR'daki un çuvalları yola savruldu. Kazada devrilen çuvalların altında kalan yaya ile TIR'daki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA