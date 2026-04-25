Diyarbakır’da Fırat Nehri’ne düşen kişinin cenazesine ulaşıldı

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Çüngüş ilçesine bağlı kırsal Geçitköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki gündür bölgede kamp yapan Aslan, aracına döndükten sonra eşyalarından birinin eksik olduğunu fark etti. Eksik eşyasını almak için botla nehre açılan Aslan, ani bir hareket sonucu dengesini kaybederek suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları sonucunda Mehmet Aslan'ın cansız bedeni bulundu. Aslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.