Diyarbakır’da hava destekli dev uyuşturucu operasyonu! 14’ü yönetici 25 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 470 kilo skunk ve 85 kilo esrarın ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonla birlikte bu uyuşturucuların topluma sunulmasının ve toplum sağlığının tehdit edilmesinin engellendiğini vurguladı.

14'Ü YÖNETİCİ 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya, uyuşturucu trafiğini yöneten 14 kişi dâhil toplam 25 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Operasyonun, Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma İstihbarat, KOM ve Narkotik Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütüldüğü kaydedildi.

HELİKOPTER VE İHA DESTEKLİ OPERASYON

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice'de gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 1 helikopter, 1 TB-2 İHA ve 190 personelin görev aldığı bildirildi. Operasyonun, bölgede uyuşturucu ticaretine yönelik kararlı mücadelenin bir parçası olduğu ifade edildi.