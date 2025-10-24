Diyarbakır’da ’hipnoz operasyonu’: 9 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları, çeşitli bahanelerle vatandaşları korkutarak kandırdıkları belirlendi.

MAĞDURLARI ADETA HİPNOZ ETTİLER

Vatandaşlardan haksız kazanç elde eden şüphelilerin, topladıkları paraları izini kaybettirmek amacıyla üç farklı banka hesabında dolaştırdıktan sonra kripto para hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

PARALAR ŞANLIURFA'DA ÇEKİLDİ

Kripto para üzerinden iz sürmenin zor olduğunu düşünen şüphelilerin planı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla bozuldu. Paranın kripto hesaptan tekrar banka hesabına aktarıldığı ve Şanlıurfa'da nakit olarak çekildiği belirlendi.

MASAK RAPORLARI ŞOK ETTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli şahısların hesaplarında toplam 450 milyon TL tutarında şüpheli işlem tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Diyarbakır merkezli olarak İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı verildi. Diyarbakır polisi, vatandaşların benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.