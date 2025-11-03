Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı!
Giriş Tarihi: 3.11.2025 22:31

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı!

Diyarbakır’da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

DHA
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı!

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavga çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Silahlı kavgayla ilgili polis soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz