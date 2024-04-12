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Giriş Tarihi: 12.4.2024 14:38 Son Güncelleme: 12.4.2024 14:40

Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı! 4 yaralı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada bir otomobil ters dönerken, 4 kişi yaralandı.

DHA
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı! 4 yaralı

Diyarbakır'daki kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. A.S. idaresindeki 34 TU 0090 plakalı otomobil ile T.S. idaresindeki 07 BKM 371 plakalı otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada bir otomobil ters dönerken, sürücüler A.S. ve T.S ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı! 4 yaralı
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