Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı! 4 yaralı

Diyarbakır'daki kaza, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. A.S. idaresindeki 34 TU 0090 plakalı otomobil ile T.S. idaresindeki 07 BKM 371 plakalı otomobil çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada bir otomobil ters dönerken, sürücüler A.S. ve T.S ile birlikte 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.