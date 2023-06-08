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Giriş Tarihi: 9.6.2023

Diyarbakır’da iki sergi sanatseverlerle buluştu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da iki sergi sanatseverlerle buluştu
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, depremlerden dolayı ara verdiği Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu'nu yeniden başlattı. Bu kapsamda sanatçı Büşra Yurtseven'in farklı tekniklerle oluşturduğu ve Diyarbakır'ın tarih ve kültürel hazinelerinin eserlere yansıtıldığı "İki Nehir Arasında Diyarbakır" sergisi Keçi Burcu'nda sanatseverlerle buluştu. 36 eserden oluşan ve resimlerde teknik olarak karışık boya ile dijital teknik kullanıldığı sergi 7 Temmuz'a kadar açık olacak. Didem Gökhan'ın hat sanatını modern tekniklerle işlediği "Aşk-ı Kelam Hüsnü Hat" sergisi de Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'nde ziyarete açıldı. Sergi 6 Ağustos'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

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Diyarbakır’da iki sergi sanatseverlerle buluştu
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