Diyarbakır’da inanılmaz görüntüler: Hareket halindeki TIR’dan koyun çaldılar!

KAZA YAPIP KAÇMIŞLAR

Şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kamera incelemeleri ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinde, şüphelilerin kullandığı motosikletin olaydan kısa süre sonra hasarlı trafik kazasına karıştığı belirlendi. Kazadan sonra şüphelilerin, motosikleti ve çaldıkları hayvanları bırakıp yaya olarak kaçtıkları tespit edildi. Motosiklet yediemin otoparkına çekilirken, çalınan hayvanlar ise sahibi Fesih Karataş'a teslim edildi. Karataş, emniyetteki ifadesinde 7 küçükbaşının çalındığını ancak şüphelilerin kaza yapması üzerine hayvanları bırakıp kaçtıklarını, ekiplerin hayvanları bulup kendisine teslim ettiğini söyledi.