Diyarbakır’da jandarmadan büyük operasyon! 157 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile operasyon düzenlendi.

OPERASYONLARDA 157 KİŞİ YAKALANDI

İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 8, 5-10 yıl arası 22, 2-5 yıl arası 94 ve 2 yıl altı 33 olmak üzere toplamda 157 kişi yakalandı. Yakalanan 157 kişi adli makamlara sevk edildi.