Diyarbakır’da kaçak silah ağına darbe! 62 adet silah ele geçirildi

Giriş Tarihi: 6.04.2026 16:20

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 62 adet kaçak silah ele geçirildi. Operasyon ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde 30 Mart - 5 Nisan 2026 tarihleri arasında operasyonlar icra edildi.


KAÇAK SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

İcra edilen operasyonlarda, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 34 adet tabanca, 24 adet av tüfeği, 6 bin 34 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 34 adet tabanca şarjörü, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.

