Diyarbakır’da kan donduran cinayet: İlayda Alkaş’ı hayattan koparan katilin iddianamesi tamamlandı!

Diyarbakır'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan İlayda Alkaş (22) cinayetinde hukuki süreçte önemli bir aşamaya gelindi. Dini nikahlı eski eşi Cemal Alpaslan (30) tarafından acımasızca katledilen genç kadının dosyası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, katil zanlısı hakkında "boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
DOĞUM GÜNÜ DÖNÜŞÜ PUSUDA BEKLEMİŞ
Olay, 15 Temmuz 2025 akşamı Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bir arkadaşının doğum gününü kutladıktan sonra ailesiyle birlikte güvenli sandığı evine dönen İlayda Alkaş, sokakta eski eşi Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden hızla kaçan cinayet şüphelisi ise tam 5 ay boyunca izini kaybettirdikten sonra, 16 Aralık'ta Şırnak'ta düzenlenen başarılı bir operasyonla kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.
KIZINI YAŞATMAK İÇİN İL İL KAÇIRMIŞ
Cinayetin perde arkasına dair ortaya çıkan detaylar ise okuyanların kanını dondurdu. Anne Hülya Alkaş'ın ifadelerine göre, kızı İlayda aylarca fiziksel ve psikolojik şiddetin gölgesinde yaşadı. Dış dünyayla iletişimi tamamen koparılan genç kadının, 2 aylık hamileyken gördüğü ağır şiddet nedeniyle bebeğini düşürdüğü ortaya çıktı. İlayda'nın öz babasının yaşananlara kayıtsız kaldığı ve kızını şiddet gördüğü eve geri gönderdiği yönündeki iddialar ise duyanları şaşkına çevirdi. Kızını ölüm tehditlerinden korumak isteyen acılı annenin, İlayda'yı alarak sırasıyla Batman, İzmir ve Antalya'ya kaçtığı ancak bu çırpınışların acı sonu engelleyemediği öğrenildi.
12 MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ
İddianamede yer alan adli tıp ve olay yeri inceleme raporları, cinayetin soğukkanlılıkla işlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Katil zanlısı Cemal Alpaslan'ın, olay günü mahalledeki bir kıraathanede oturarak İlayda'nın eve gelmesini adım adım beklediği belirlendi. Dosyada yer alan en kahredici detaylardan biri ise, genç kadının vücudunda tam 12 mermi girişinin tespit edilmesi oldu. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan sanığın mahkeme süreci yakından takip edilecek.