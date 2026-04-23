Diyarbakır’da kan donduran cinayet: İlayda Alkaş’ı hayattan koparan katilin iddianamesi tamamlandı!

12 MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

İddianamede yer alan adli tıp ve olay yeri inceleme raporları, cinayetin soğukkanlılıkla işlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Katil zanlısı Cemal Alpaslan'ın, olay günü mahalledeki bir kıraathanede oturarak İlayda'nın eve gelmesini adım adım beklediği belirlendi. Dosyada yer alan en kahredici detaylardan biri ise, genç kadının vücudunda tam 12 mermi girişinin tespit edilmesi oldu. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan sanığın mahkeme süreci yakından takip edilecek.