Diyarbakır'da kan donduran olay! 15 yaşındaki Amine evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Giriş Tarihi: 25.02.2026 13:04

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde gece yarısı yankılanan silah sesi, 15 yaşındaki Amine Durman’ın trajik sonunu ortaya çıkardı. Genç kızın cansız bedeniyle karşılaşan ekipler olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, mahalledeki sessizliği bozan o anlar akıllarda tek bir soru bıraktı: Genç Amine’ye ne oldu?

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Seyrantepe Mahallesi, dün gece saatlerinde tüyler ürperten bir olayla sarsıldı.

GECE YARISI YANKILANAN TEK EL SİLAH SESİ

Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Amine Durman evde yalnız olduğu sırada, binadan tek el silah sesi yükseldi. Silah sesini duyan ve durumdan şüphelenen komşular, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EKİPLER İÇERİ GİRDİĞİNDE ACI TABLOYLA KARŞILAŞTI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açıp içeri girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Henüz hayatının baharında olan Amine Durman, uzun namlulu silahla vurulmuş halde kanlar içinde yerde yatıyordu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SIR PERDESİ ARALANIYOR: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmaların ardından Amine Durman'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Amine, Bismil'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

