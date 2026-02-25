Diyarbakır’da kan donduran olay! 15 yaşındaki Amine evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Seyrantepe Mahallesi, dün gece saatlerinde tüyler ürperten bir olayla sarsıldı.
GECE YARISI YANKILANAN TEK EL SİLAH SESİ
Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Amine Durman evde yalnız olduğu sırada, binadan tek el silah sesi yükseldi. Silah sesini duyan ve durumdan şüphelenen komşular, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
EKİPLER İÇERİ GİRDİĞİNDE ACI TABLOYLA KARŞILAŞTI
Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açıp içeri girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Henüz hayatının baharında olan Amine Durman, uzun namlulu silahla vurulmuş halde kanlar içinde yerde yatıyordu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SIR PERDESİ ARALANIYOR: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı detaylı çalışmaların ardından Amine Durman'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Amine, Bismil'de gözyaşları arasında toprağa verildi.