Diyarbakır’da kan donduran olay! 15 yaşındaki Amine evinde silahla vurulmuş halde bulundu

EKİPLER İÇERİ GİRDİĞİNDE ACI TABLOYLA KARŞILAŞTI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kapıyı açıp içeri girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Henüz hayatının baharında olan Amine Durman, uzun namlulu silahla vurulmuş halde kanlar içinde yerde yatıyordu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.