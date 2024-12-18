Diyarbakır’da kaybolan Ecrin aranıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Ecrin Erim aranıyor. Annesi ile birlikte yaşayan Ecrin, dün öğle saatlerinde annesine 'Beni merak etme, babamı aramaya çıkıyorum' şeklinde mesaj attıktan sonra evden ayrıldı. Sitenin güvenlik kamerasına da yansıyan Ecrin'e ve telefonuna ulaşamayan annesi Büşra Erim (30), polise kayıp başvurusunda bulundu. Küçük kızın bulunması için polis tarafından arama çalışması başlatıldı.Kızının eski eşi tarafından kaçırıldığından şüphelendiğini belirten anne Büşra Erim, "Kızımın istismara uğramasından korkuyorum. Narin'den sonra psikolojim bozuldu, şu an çok tedirginim. Herhangi bir bilgiye ulaşanların bizimle ya da emniyetle iletişime geçmesini rica ediyoruz" dedi.