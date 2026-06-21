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Giriş Tarihi: 21.06.2026 01:18

Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otompbil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Diyarbakır’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ölü, 4 yaralı
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Diyarbakır'daki feci kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal Hamzalı Mahallesi Derindere Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 BB 424 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada araçta bulunan aynı aileden Nurşen Çiftçi (38), eşi Fırat Çiftçi (40), Yağız Efe Çiftçi (3), Alperen Çiftçi (10), Yusuf Mert Çiftçi (13) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın Batman'ın Sason ilçesine yakın olması nedeniyle olay yerine Batman'dan 4 ambulans, 1 UMKE ve 1 itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahaleye rağmen Nurşen Çiftçi ve oğlu Yağız Efe Çiftçi hayatını kaybetti.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Anne ve oğlunun cenazeleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BATMAN #DİYARBAKIR

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Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ölü, 4 yaralı
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