Diyarbakır’da korku dolu dakikalar! Yüksek gerilim hattına kapıldılar: Yaralılar var!

Olay, öğleden sonra merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi'nde yapımı süren hastane inşaatında meydana geldi.
AKIMA KAPILAN 2 İŞÇİ YARALANDI
İnşaat sahasında çalışan beton pompasının bomu, çalışma sırasında yüksek gerilim hattına çarptı. Temas sonucu elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.