Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da korku dolu dakikalar! Yüksek gerilim hattına kapıldılar: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 14:10

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen olay yürek burktu. Yapımı süren hastane inşaatında beton pompasının bomunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan 2 işçi yaralandı. İşte detaylar…

Olay, öğleden sonra merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi'nde yapımı süren hastane inşaatında meydana geldi.

AKIMA KAPILAN 2 İŞÇİ YARALANDI

İnşaat sahasında çalışan beton pompasının bomu, çalışma sırasında yüksek gerilim hattına çarptı. Temas sonucu elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

