Giriş Tarihi: 24.04.2026 08:52

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Mazlum Şiyar Balsak daha önce tartışma yaşadığı grupla sokakta karşılaştı. Tartışma yeniden alevlenirken silahlar çekildi. 3 kurşunla yaralanan Balsak, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. İşte kan donduran olayın detayları…

Diyarbakır’da korkunç olay! Alacak tartışması silahlı kavgaya dönüştü: Genç adam hayatını kaybetti!
Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Mazlum Şiyar Balsak, bir süre önce tartışma yaşadığı grupla sokakta tekrar karşılaştı. Taraflar arasında yeniden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Gruptakilerin tabancayla açtığı ateş sonucu Balsak, vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Balsak, kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kırsal bölgede yapılan operasyonda, R.B., S.B. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, olayda kullanılan tabancalar da ele geçirildi.

KAVGANIN NEDENİNİN BORÇ-ALACAK MESELESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kavganın, şüpheli tarafın kıraathanesi ile ilgili borç-alacak meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR #BAĞLAR #MAZLUM ŞİYAR BALSAK

