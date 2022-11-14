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Giriş Tarihi: 14.11.2022 22:36

Diyarbakır'da korkunç olay: Husumetli olduğu ailenin 10 yaşındaki çocuğunu başından vurdu

Diyarbakır’da, 20 yaşındaki Süleyman Kola husumetli olduğu ailenin 10 yaşındaki çocuğu kafasına bir el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan küçük çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da korkunç olay: Husumetli olduğu ailenin 10 yaşındaki çocuğunu başından vurdu

Olay bugün Bağlar ilçesinde yaşandı. Bir süre önce yaşanan bir kavga nedeniyle iki aile arasında husumet başladı. Fatih Caddesi'nde bir dönerci dükkanında çalışan 10 yaşındaki Ramazan Esmer aynı mahallede bulunan bir mobilyacıya döner siparişi götürdü.

Gittiği iş yerinde Ramazan Esmer burada ailesinin husumetli olduğu Süleyman Kola ile karşılaştı. Gözü dönmüş Süleyman Kola üzerindeki tabancayı çıkararak küçük çocuğun başına bir el ateş etti. Talihsiz çocuk Kanlar içerisinde yere yığılırken, Süleyman Kola, olayda kullandığı tabanca ile kayıplara karıştı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Silah sesi üzerine Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Ramazan Esmer'e yaptığı ilk müdahaleden sonra küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Esmer'in yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Olayın ardından kayıplara karışan Süleyman Kola'nın yakalanması için Asayiş Şube Ekipleri'nin çalışması sürüyor.

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Diyarbakır'da korkunç olay: Husumetli olduğu ailenin 10 yaşındaki çocuğunu başından vurdu
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