Diyarbakır’da korkutan olay: Bastığı gider mazgalı kaydı! Çukura düştü...

BABASI O ANLARI ANLATTI

Olaya ilişkin konuşan E.P.'nin babası Cuma P., ''3 çocuğumu motosikletle okula götürüyordum. Okula yaklaşınca ara sokağa eski yatılı bölge öğretim okulu kapısına onları bıraktım. Onlarda yaya olarak kendi okulları olan Cavit Torun Ortaokuluna giderken, birdenbire kızım çukura düştü. Ben de hemen yardımına koşarak kızımı çukurdan çıkardım. 112 acil yardım telefonunu arayarak yardım istedim. Sağlık ekipleri tarafından Çermik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu yol 400-500 öğrencinin okul gidiş ve dönüşlerinde her gün kullandığı bir yol. Biz bu kazayı yaşadık, diğer çocuklar yaşamasın. Buradan yetkililere bir daha üzücü bu tür olayların yaşanmaması için kapakların düzeltilerek güvenli hale getirilmesi çağrısında bulunuyorum'' dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.