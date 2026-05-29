Diyarbakır’da korkutan yangın! 11 katlı binayı alevler sardı: 2 kişi dumandan etkilendi!

Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede, öğle saatlerinde çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
ÇOCUKLARIN KURTARILMASI KAMERADA
Dairede çıkan ve 1'i bebek, 1'i çocuk 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bebek ve çocuk yangın merdiveniyle kurtarılırken, itfaiye erinin alevlerin arasında yangına müdahalesi yer aldı.