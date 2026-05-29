Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da korkutan yangın! 11 katlı binayı alevler sardı: 2 kişi dumandan etkilendi!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 14:34

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 11 katlı binanın 8’inci katını alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında 1’i bebek 1’i çocuk olmak üzere 2 kişi dumandan etkilendi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Yenişehir ilçesi Üçkuyu Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 11 katlı binanın 8'inci katındaki dairede, öğle saatlerinde çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ÇOCUKLARIN KURTARILMASI KAMERADA

Dairede çıkan ve 1'i bebek, 1'i çocuk 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bebek ve çocuk yangın merdiveniyle kurtarılırken, itfaiye erinin alevlerin arasında yangına müdahalesi yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#DİYARBAKIR #YENİŞEHİR #YANGIN

