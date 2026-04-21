Diyarbakır’da linç edilerek öldürülmüştü: Ergün Aslan davasında flaş!

İYİ HAL VE CEZA İNDİRİMİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 5'i 18 yaşından küçük, 6 sanık için müebbet hapis cezası istendi. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Efe Hamza T. da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 30 Nisan 2024'te görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Süleyman D. ile Baran Eren ve tutuksuz sanık Efe Hamza T. katıldı, diğer sanıklar Halil İbrahim P., Mehmet M. ve Süleyman B. ise yer almadı. Mahkeme, 6 sanığın da cinayet suçunu işledikleri yönünde mahkemede tam bir vicdani kanaat olduğunu belirterek tutuklu sanıklardan Baran Eren ve Süleyman D.'yi müebbet hapisle cezalandırdı. Ardından Baran Eren'in cezasını iyi hal indirimini düzenleyen 62'nci madde uyarınca 25 yıla indirdi. Tutuklu Süleyman D.'nin cezası da suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için 11 yıl 8 aya indirilerek, ikisinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz diğer 4 sanığa da 'Kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan, olay tarihinde 18 yaşından küçük oldukları için önce müebbet hapis verdi, ardından da cezalarını 10'ar yıl 5'er aya indirdi.